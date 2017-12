Ubezpieczenie zdrowotne - czy warto kupować na zimę?

Sezon zimowy jak co roku niesie ze sobą większe ryzyko zachorowań. Kolejki do lekarzy są coraz dłuższe, a leczenie się specyfikami dostępnymi bez recepty nie zawsze jest skuteczne. Pozostaje wizyta prywatna u internisty lub… dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

O dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym i nie tylko zdrowotnym, myślimy na ogół latem, gdy wyjeżdżamy na urlop, szczególnie za granicę. Wydaje się oczywiste, że na wszelki wypadek warto się zabezpieczyć, bo chociaż nasze rodzime ubezpieczenie teoretycznie obowiązuje w całej Unii Europejskiej, w praktyce może okazać się niewystarczające. Jednak statystyki pokazują, że rzadko zachodzi konieczność korzystania z takiego ubezpieczenia.

W zimie, gdy nigdzie nie wyjeżdżamy, nie myślimy o dodatkowym ubezpieczeniu, sądząc, że w razie potrzeby po prostu pójdziemy do przychodni. Tymczasem kolejki do lekarzy pierwszego kontaktu są bardzo długie, dostać numerek to jak wygrać na loterii. W wielu przychodniach obowiązuje zasada: „kto pierwszy, ten lepszy” i trzeba stanąć w kolejce bladym świtem, czasem nawet w nocy. Z pewnością nikomu od tego nie przybędzie zdrowia.

Zniechęceni darmową służbą zdrowia decydujemy się zapłacić za wizytę prywatną. Jeśli jest to incydent jednorazowy, nie tracimy na tym finansowo. Jednak już dwie wizyty w prywatnej poradni mogą pokryć koszt dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Wbrew pozorom bowiem, ubezpieczenia te nie są drogie, a mogą nam znacznie ułatwić życie.

W ramach najtańszej wersji dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego Signal Iduna na stronie https://pewneubezpieczenia.pl/zdrowotne/ zyskujemy dostęp nie tylko do lekarzy internistów i pediatrów (w przypadku dzieci), ale także do lekarzy specjalistów. Mamy zagwarantowany dostęp do zabiegów ambulatoryjnych, diagnostycznych i pielęgniarskich oraz assistance medyczny i szczepienie przeciwko grypie. Jeśli zdecydujemy się na droższy pakiet, możemy zyskać domowe wizyty pediatryczne, zabiegi szpitalne i stomatologiczne, wzrasta też liczba dostępnych lekarzy specjalistów z różnych dziedzin. W najdroższym (choć nadal tańszym niż dwie prywatne wizyty lekarskie) pakiecie uzyskujemy dostęp do aż 16 lekarzy specjalistów z różnych dziedzin oraz do zabiegów rehabilitacyjnych.

Zdrowie nie jest nam dane raz na zawsze. Musimy o nie dbać każdego dnia. Możliwość skorzystania z opieki lekarskiej zawsze wtedy, gdy jest potrzebna, możemy mieć za niedużą comiesięczną opłatę. Warto zainwestować w dodatkowe ubezpieczenie, bo nie ma nic cenniejszego niż zdrowie.