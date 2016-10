W listopadzie zoom na taniec! Rusza 20. edycja Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca

Myślą przewodnią programu Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca jest ukazanie niezwykłego bogactwa i różnorodności zjawisk tanecznych, zarówno różnic, jak i cech wspólnych, a także dialogu pomiędzy często skrajnymi fenomenami.

W tak pojętej idei MSTT mieści się zrozumienie drogi od tradycji i klasyki tańca do współczesności, od prezentowania młodych twórców do przedstawienia ikon tańca, na których owi obiecujący choreografowie się wychowywali. Jak w soczewce lubelski Festiwal skupia najistotniejsze przejawy życia artystycznego w tańcu w Polsce i na świecie.

Przykład niczym nieokiełznanego, współczesnego tańca da z pewnością międzynarodowa kompania taneczna Club Guy & Roni wspierana przez muzyków z Slagwerk Den Haag. Ich spektakl „Happiness” porozumiewawczo puszcza do widza oko. To widowisko o antybohaterach, którym daleko do ideału, ale mimo wszystko znajdują sposób na osiągnięcie szczęścia.

Ale czy chciałbyś zamienić się z nimi na miejsca? To absurdalna i słodko-gorzka komedia oparta na teatralnym i wybuchowym stylu tańca wielokrotnie nagradzanych choreografów Guya Weizmana i Roni Haver.