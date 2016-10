Wciąż ponad miliard złotych w programie MdM!

MdM 2017 – nowy rok, nowe szanse

Od pierwszego stycznia będzie można skorzystać ze środków drugiej puli pieniędzy przeznaczonych na Mieszkanie dla Młodych w roku 2017. Konkurencja będzie spora, środków może zabraknąć już nawet w pierwszym kwartale. Dlatego nie warto odkładać decyzji na później i już teraz sprawdzić, jakie są warunki MdM, co należy zrobić by uzyskać dofinansowanie. A jest o co walczyć, osoby bezdzietne mogą liczyć na 10% wartości kredytu, a wychowujące co najmniej trójkę dzieci nawet na 30%.

Można wcześniej sprawdzić oferty wszystkich 14 banków, które biorą udział w programie Mieszkanie dla Młodych. Marże i prowizje nie są narzucone z góry, zależą od indywidualnej polityki instytucji finansowych. Zestawienie propozycji może przynieść wymierną korzyść – niższą wysokość rat przez cały okres spłaty. Opłaca się poświęcić trochę czasu na odwiedzenie placówek banków.

373 miliony, które zostaną rozdysponowane od stycznia w ramach MdM 2017 muszą zostać przeznaczone na konkretny cel. Dlatego przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego należy mieć już wybraną nieruchomość. Deweloperzy budujący pod program Mieszkanie dla Młodych, prześcigają się w promocjach i dodatkowych benefitach. Jest w czym wybierać. Tym bardziej, że styczeń już niedługo, znajdziemy też otwartych na współpracę sprzedawców używanych lokali mieszkaniowych, gotowych poczekać na gotówkę.

Mieszkanie dla Młodych w 2018 roku

Jeszcze do niedawna rok 2018 wydawał się bardzo odległy, ale teraz? Rok i dwa miesiące mniej działają na wyobraźnię. Coraz ciekawsze oferty pojawiają się na rynku nieruchomości. Dla bardziej cierpliwych może to być najlepsza opcja, dzięki której oszczędzimy nerwy i wszystkiego będzie można dopilnować na spokojnie.

Deweloperzy nie mogą zlekceważyć aż 762 milionów przeznaczonych na MdM 2018. Połowa, czyli 381 dostępne jest już teraz, od ręki, w pierwszej puli. Mieszkań i domów, które będą gotowe na styczeń 2018 roku jest z każdym dniem więcej. Mieszkanie dla Młodych – mieszkaniedm.pl wylicza plusy takiego rozwiązania:

brak pośpiechu i presji,

możliwość wyboru nowej inwestycji,

nieruchomości powstają w ciekawych lokalizacjach.

Przed nami jeszcze mnóstwo możliwości, warto poczytać i porozglądać się. Możliwe, że ta najlepsza nieruchomość jest na wyciągnięcie ręki. Z czasem może być coraz trudniej, żal, żeby taka okazja, jak rządowe dofinansowanie, została niewykorzystana.