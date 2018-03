Wybór radia łazienkowego – na co zwrócić uwagę?

Radia łazienkowe, mimo że stanową stosunkowo nowatorskie rozwiązanie, już doczekały się bogatej oferty i bardzo dużego zróżnicowania pod względem parametrów i możliwości. Rynek tego rodzaju produktów rozwija się bardzo dynamicznie, oferując miłośnikom muzyki pod prysznicem i w trakcie kąpieli, zarówno proste, podstawowe, jak i bardziej zaawansowane zestawy muzyczne. Planujesz wybór radia do łazienki. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę.

Sposób montażu

Planując wybór radia łazienkowego, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy interesują nas zwykłe, przenośne radioodbiorniki odporne na wilgoć, czy może zestawy podtynkowe do zabudowy w łazience. Zaletą pierwszego rozwiązania jest brak konieczności montażu. Wystarczy uruchomić radio, by cieszyć się ulubioną muzyką. Przenośne radio ma również tę zaletę, że możemy zabrać je ze sobą go innych pomieszczeń. Z kolei system do zabudowy wymaga więcej pracy przy instalacji i montażu urządzeń, jednak prezentuje się znacznie bardziej nowocześnie i może uruchamiać się automatycznie, np. po włączeniu światła, lub przekroczeniu progu łazienki.

Bezpieczeństwo użytkowania

Jak dobrze wiemy, używanie przedmiotów elektrycznych w miejscach, gdzie panuje wilgoć, niesie z sobą spore ryzyko. Właśnie dlatego, urządzenia dedykowane łazience, kuchni oraz innym pomieszczeniom „mokrym” powinny być tak zaprojektowane i skonstruowane, aby zapewnić nam pełne bezpieczeństwo podczas ich użytkowania. Wybierając radio łazienkowe, należy upewnić się nie tylko o tym, czy jego konstrukcja ochroni nas przed niebezpiecznym wypadkiem, ale także, czy jest odporne na wilgoć, czy ekstremalne warunki, takie jak woda płynąca z prysznica lub zanurzenie w wannie. W bogatej ofercie producentów znajdziemy zarówno odporne na wilgoć radia sufitowe, jak i idealne do kuchni zestawy do zabudowy.

Funkcjonalność i dodatkowe wyposażenie

Warto pamiętać, że im więcej opcji daje nam sprzęt muzyczny do łazienki, tym słuchanie muzyki staje się bardziej komfortowe. Warto więc sprawdzić, czy wybrane radio łazienkowe lub system do zabudowy podjadają np. moduł Bluetooth, umożliwiający bezprzewodowe połączenie ze smartfonem lub tabletem. Oprócz tego przyda się możliwość zapisywania ulubionych stacji radiowych, by w miarę potrzeby szybko i wygodnie przełączać pomiędzy kolejnymi kanałami. Z bogatej oferty producentów i dystrybutorów możemy wybrać system uruchamiany ręcznie lub automatycznie. Warto zwrócić uwagę także na design urządzeń i ich spójność z aranżacją naszej łazienki. Wybór radia łazienkowego jest, jak widać kwestią mocno indywidualną i należy uzależnić go przede wszystkim od naszych osobistych potrzeb i preferencji.