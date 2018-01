SPRZĄTANIE DOMU - 6 + 1 PORAD ABY ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ Nasze życie staje się coraz bardziej zabiegane: równoczesne radzenie sobie z domem rodziną oraz pracą. Wydaje się jakby brakowało nam czasu, na zajęcie się czymkolwiek. Jesteśmy w ciągłym pośpiechu i próbując robić wszystko naraz ostatecznie kończymy zmęczeni, zestresowani i z niedokończonymi sprawami. Średnio w ciągu życia spędzamy aż 46,800 godzin sprzątając dom. Przekłada się to na 1950 dni czyli 5 lat i 4 miesiące. Brzmi jak wieczność, prawda? Wprowadzenie nowych technologii zmienia również sposób w jaki zajmujemy się domem. Wygląda na to, że w bliskiej przyszłości, większą część czasu którą poświęcamy na codzienne obowiązki ( włączając w to sprzątanie domu) zostanie ograniczona na rzecz internetu. To prawda, że coraz więcej osób spędza i będzie spędzać czas w sieci. Nie mamy zbyt wiele czasu i sensownym jest wykorzystać go oszczędnie: Coraz więcej osób, nawet w Polsce decyduje się na używanie internetu w celu znalezienia profesjonalisty. Małe prace konserwacyjne, kursy, usługi z zakresu sprzątania lub planowania eventów: znalezienie odpowiedniego specjalisty w naszej okolicy staje się coraz prostsze i bezpieczniejsze. Jednakże, jeśli jesteś tradycjonalistą i idea powierzenia swojego mieszkania komuś innemu wcale Cię nie przekonuje, to nie problem. Istnieje sposób aby zoptymalizować ilość czasu poświęconą na sprzątanie domu. Zapytaliśmy o opinie polskich ekspertów od usług w zakresie czyszczenia zarejestrowanych na platformie StarOfService:

1.Zawsze zaczynaj od najwyższych półek

Jeśli chcesz optymalnie wykorzystać jest to rzecz na którą należy uważać. Zacznij więc od góry i kontynuuj w dół. Robiąc to na odwrót trzeba będzie powtórzyć całą czynność.

2. Codziennie po trochu

Sprzątanie po 20 minut dziennie wystarczy aby oszczędzić sobie sprzątania przez cały weekend.

3. Nigdy nie opuszczaj pomieszczenia z pustymi rękami.

W ciągu dnia zawsze można znaleźć coś nie na miejscu, zastosuj tą zasadę a znacznie ograniczysz czas potrzebny na sprzątanie.

4. Właściwa kolejność

Zamiataj podłogę dopiero po odkurzaniu. Codzienne używanie ściereczki do kurzu na podłodze jest dobrym nawykiem, umożliwi to mycie podłóg dwa razy w tygodniu. Aby szybko umyć podłogę i osiągnąć znakomite rezultaty, użyj dobrze wyciśniętego i nasączonego ciepłą wodą mopa, szklanki białego octu oraz dwóch kropli płynu do mycia naczyń. Przekonaj się osobiście!

5. Łazienka

Utrzymanie porządku w łazience jest prostsze niż się wydaje. Wysusz wannę lub prysznic po każdym użyciu aby zapobiec powstawaniu kamienia; trzymaj szmatkę z mikrofibry blisko umywalki aby móc szybko usunąć plamy i zabrudzenia. Spryskanie co wieczór toalety gorącą wodą i octem zagwarantuje najwyższy poziom czystości.

6. Wszystko w zasięgu ręki

Aby sprzątać jak najsprawniej, przygotuj wszystko tak aby zawsze mieć potrzebne artykuły czyszczące pod ręką.

Na koniec: Przyjemny zapach. Niekoniecznie trzeba wydawać pieniądze na odświeżacze powietrza Oto 2 przydatne triki:

• Ustaw garnek z wodą i jedną łyżką cynamonu na gazie i gotuj przez około 20 - 30 minut. Przyjemny zapach cynamonu rozniesie się po kuchni.

• Zapełnij spryskiwacz wodą i dodaj 1-2 łyżki środka zmiękczającego. Spryskaj dywany, zasłona, koce na kanapie i wszystko co tylko przyjdzie na myśl. Efekty będą powalające!

Mamy nadzieję, że te małe rady pomogą w codziennym i sezonowym sprzątaniu. Zmiana pory roku jest bliżej niż się wydaje: Nie daj się złapać nieprzygotowany!