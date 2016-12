Aleja Solidarności w Białej Podlaskiej: bez kolizji, z rondem

– Tam bardzo często są stłuczki. Mieszkańcy proszą o jakieś rozwiązanie tej krzyżówki, żeby wyjazd z Al. Solidarności był bezpieczniejszy – na ostatniej sesji zwróciła uwagę na problem radna Małgorzata Kiec.

A policja potwierdza, że na skrzyżowaniu dochodzi od kolizji. – W tym roku doszło tam do 5 kolizji i 2 wypadków drogowych, w których 2 osoby były ranne. A w ubiegłym roku zanotowaliśmy 5 kolizji – podaje kom. Wojciech Lesiuk z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Miasto ma pomysł na rondo w tym miejscu. – Będziemy aplikować o środki z projektu transgranicznego dotyczącego komunikacji. Byliśmy w tej sprawie niedawno w Brześciu, naszym mieście partnerskim, z którym ten projekt będziemy realizować – mówi Adam Chodziński, zastępca prezydenta.

– Rozwiązanie na które wpadł pan prezydent to budowa ronda w tym miejscu. Myślę że to byłoby idealne rozwiązanie komunikacyjne, aby Aleję Solidarności właśnie w ten sposób połączyć z drogą krajową nr 2 – przekonuje Chodziński.

W ramach tego projektu Biała Podlaska chce również wyremontować ulicę Sidorską i przebudować skrzyżowanie ulicy Terebelskiej z krajową "dwójką". – Tak aby przy wyjeździe z ul. Terebelskiej były trzy pasy, jeden na Warszawę, prosto na Rakowiska i w prawo na Terespol. Składamy fiszkę do projektu. Finansowanie to ok 2,5 mln euro. Szukamy różnych rozwiązań aby te dwa skrzyżowania poprawić – zapewnia zastępca prezydenta.