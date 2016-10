Bajka "Magiczna Biedronka" już integruje

To ona zainicjowała projekt „Bajka wędruje przez gminę”. Do tej pory, bajkę w formie przedstawienia teatralnego wystawiły wszystkie szkoły z terenu gminy Ulan- Majorat. -Żadna bajka nie została zagrana tak samo. A można ją było zobaczyć w siedmiu szkołach. Aktorzy podczas przygotowania przedstawień dali z siebie wszystko. W jednym z przedstawień pojawiły się żywe zwierzęta i rośliny. Każdy musiał zadbać o kolorowe kostiumy, bogato zdobiona scenę i muzykę -opowiada Pszczółkowska. Jej "Magiczna Biedronka" to bajka dla dzieci, historia jest fikcyjna, ale dzieje się w naszym regionie i nawiązuje do historii Polski, pokazuje jak kiedyś wyglądało dzieciństwo na wsi . - Aktorzy i współtwórcy bajkowych dzieł, mimo 7 różnych wersji sztuki, mówią teraz jednym głosem: "Zintegrowaliśmy się. To była frajda. To wszystko było jak zabawa, najlepsze na stres w pracy. Chcemy grać dalej. Chcemy działać razem" -relacjonuje pomysłodawczyni.

W jednym z przedstawień wystąpił wójt gminy Ulan-Majorat Jarosław Koczkodaj. - Występował on w szkole filialnej w Sętkach, w miejscowości z której pochodzi. Aktorami byli nie tylko rodzice, ale również i nauczyciele. Dzieci z zapartym tchem oglądały widowisko, by wkrótce zacząć twórczą pracę nad pracami plastycznymi - dodaje Pszczółkowska. Rysunki wpływają do komisji konkursowej, która w połowie października wyłoni zwycięzców. - Po obróbce graficznej i składzie bajki, nastąpi podsumowanie projektu i promocja książki. Wtedy również zostaną wręczone nagrody laureatom konkursów plastycznych. Promocja książki odbędzie się 4 grudnia-zapowiada autorka. Mieszkańcy gminy dostaną egzemplarz za darmo. Bajka trafi też do szkół i bibliotek. Projekt j dofinansowany jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Do przedsięwzięcia dołożyły też władze gminy i powiatu.