Biała Podlaska: 24 projekty w budżecie obywatelskim [lista]

W tym roku mieszkańcy zgłosili 27 propozycji. Po ocenie formalnej i techniczno-finansowej, urzędnicy zaakceptowali 24.

W poniedziałek rusza głosowanie, zarówno stacjonarne (w szkołach, w urzędzie miasta, w centrum wspierania przedsiębiorczości) jak i internetowe.

W tej edycji, podobnie jak rok temu, do podziału jest 1 mln zł. Głosowanie potrwa do 14 września w internecie, a na kartach do głosowania do 8 września.

Najwięcej projektów dotyczy budowy dróg i chodników, a także tworzenia miejsc rekreacyjnych. Np. projekt boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 3 zgłosił Wojciech Chilewicz. Obiekt służyłby uczniom i mieszkańcom pobliskich osiedli. Radny Kamil Paszkowski wystąpił z propozycją budowy integracyjnego placu zabaw i edukacji dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 5 (pierwszego takiego w mieście).

W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego swój głos oddało blisko 11 tys. bialczan. Najwięcej bo 1446 głosów zdobył plac zabaw i fitness przy ul. Kruczej i ul. Wyzwolenia. Propozycje z drugiej edycji budżetu obywatelskiego będą realizowane w 2018 roku. A które to będą, dowiemy się 29 września.

Przypomnijmy, że w Radzyniu Podlaskim w ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili tylko trzy projekty.