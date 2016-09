Biała Podlaska: Komunikacja miejska za darmo. Ale tylko przez jeden dzień

Idea ma promować proekologiczne działania, zmierzające do zmniejszenia ilości spalin wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach. - Podczas tego dnia zachęcamy do rezygnacji z użytkowania samochodów choćby przez dobę – mówi Michał Trantau, rzecznik prezydenta Białej Podlaskiej. – W zamian proponujemy i zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej lub innych ekologicznych środków transportu.

Tego dnia kierowcy będą zwolnieni z opłat za bilety, pod warunkiem że pokażą dowód rejestracyjny pojazdu podczas kontroli biletów.