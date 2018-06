Biała Podlaska nie traci nadziei w sprawie wielkiego inwestora

94 hektary bialskiej podstrefy należą do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. O ostatni przetarg dopytywał na sesji wiceprzewodniczący rady Wojciech Sosnowski z PO. Przypomniał też prezydentowi, że w swojej kampanii w 2014 roku obiecywał 1000 miejsc pracy.

– Rozstrzygnięcie ostatniego przetargu było negatywne, ale firmy nie odpuszczają tego tematu – zapewnia prezydent Dariusz Stefaniuk.

Chodziło o sprzedaż ponad 61 hektarów. Cena wywoławcza to ponad 32 mln zł. – Mamy możliwość aby skorzystać z dofinansowania unijnego na budowę drogi wewnętrznej na lotnisku i jej uzbrojenie. Jesteśmy już po uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim – zaznacza Stefaniuk. To inwestycja za 10 mln zł, z czego 3 mln zł to wkład miasta. – Nie chciałbym pozbawiać możliwości podzielenia gruntu mniejszym inwestorom, którzy wykazują zainteresowanie – przyznaje prezydent.

Do tej pory, mowa była o centrum logistycznym, które chciała tu zbudować firma z chińskim kapitałem. – Wierzę, że to się w końcu uda – poskreśla Stefaniuk. Jego zdaniem, ułatwieniem będzie ogłoszony przez rząd plan budowy autostrady A2 do Białej Podlaskiej. – Pierwsze pytanie inwestorów zawsze dotyczy komunikacji, ona jest kluczem tego projektu – tłumaczy prezydent.

Stefaniuk stwierdził też, że w mieście powstało już więcej niż 1000 miejsc pracy. – Obecnie firmy mają problem z wykonawcami, fachowcami, inżynierami, niektórzy ściągają pracowników z Ukrainy. Zdolna młodzież jedzie na studia do innych miast i tam zostaje – zauważa prezydent.

Jak na razie trzy działki o powierzchni 3,4 hektara kupiła w podstrefie ekonomicznej bialska firma Edwood, która zamierza zbudować nowy zakład produkcji półfabrykatów oraz komponentów meblowych wykonanych z litego drewna. Zatrudni ok. 40 osób. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna deklaruje, że zamierza ogłaszać kolejne przetargi na tereny inwestycyjne w Białej Podlaskiej.