Biała Podlaska: Nowy park na osiedlu Jagiellońskim jeszcze w tym roku

Na zagospodarowanie tej 70-arowej działki samorząd przeznaczy 1mln zł. Powstaną nowe alejki, tzw. ciągi pieszo–jezdne, plac zabaw, mała architektura. Teren będzie oświetlony, pojawi się zieleń. W tej chwili działkę zarasta trawa. Prezydent Dariusz Stefaniuk zabiegał o park w tym miejscu jeszcze, gdy był radnym. Zebrał wówczas 1800 podpisów poparcia.

Do tej pory działka była w rękach prywatnych. Właściciel wystąpił kilka lat temu do sądu o odszkodowanie, bo jak tłumaczył podpisał przedwstępną umowę z lubelskim inwestorem, który planował zbudować tam supermarket. Ale wtedy Rada Miasta uchwaliła, że teren będzie zagospodarowany pod park. Miasto chciało wykupić teren od właściciela za ok. 700 tys. zł. Ale ten nie zgadzał się z wyceną. Ostatecznie pod koniec ubiegłego roku sąd wskazał że grunt warty jest 2 mln zł. Na początku tego roku miasto tyle wypłaciło mieszkańcowi.

– Posiadamy już koncepcję, zlecimy jeszcze projekt zagospodarowania terenu – mówi prezydent Dariusz Stefaniuk. Park ma być gotowy w tym roku. Przypomnijmy, że to największe w mieście osiedle. – Tym bardziej jest to ważne, bo za chwilę wszyscy będziemy mówić, że mamy za mało miejsc zielonych, gdzie możemy wypoczywać . A to wybetonowane osiedle i zielona enklawa jest tam potrzebna. To będzie taki rodzinny park – podkreśla Stefaniuk.