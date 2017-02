Co się dzieje z majątkiem miejskim wartym 3 mln zł? "To nie jest tak, że my coś oddajemy"

Odpowiedzi prezydenta nie rozwiewają naszych wątpliwości, a tylko je pogłębiają – mówią członkowie stowarzyszenia Biała Samorządowa. A chodzi o program Mieszkanie Plus w Białej Podlaskiej.

Biała Samorządowa w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej skierowała pod koniec stycznia wniosek do prezydenta miasta o udostępnienie umowy inwestycyjnej pomiędzy BGK Nieruchomości a ZGL oraz porozumienia dotyczącego gruntów pod budowę bloków. Przypomnijmy, że Biała Podlaska jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce przystąpiła do rządowego programu. Na półtorahektarowej działce przy ul. Jana II Kazimierza trzy lokalne firmy wybudują trzy bloki ze 186 mieszkaniami.