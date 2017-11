Czują, że są powołani do bycia przedsiębiorcą. Spotkania o poranku

Takie towarzystwa istnieją już w 13 miastach Polski, skupiając 400 właścicieli małych i średnich firm. To środowisko ludzi wierzących – katolików, którzy czują, że są powołani do bycia przedsiębiorcą. To grupy nieformalne, które co tydzień spotykają się o poranku, aby nawiązywać nowe kontakty biznesowe, doskonalić swoje umiejętności i pogłębiać relacje z ludźmi szanującymi podobne wartości. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w pałacu w Cieleśnicy niedaleko Białej Podlaskiej.

– Głos zabrał m.in. założyciel Towarzystw Biznesowych, Maciej Gnyszka. Opowiedział o tym, jak ważne jest, aby przedsiębiorcy się organizowali, zrzeszali i nawzajem sobie pomagali, zwłaszcza jeśli cenią te same wartości w życiu – relacjonuje Maciej Osiej, koordynator regionalny.

Kolejne spotkanie odbędzie się w środę o godz. 8:30, również w pałacu w Cieleśnicy. Będzie o networkingu w biznesie.