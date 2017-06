Dni Białej Podlaskiej 2017. Program wydarzeń i koncertów

W tym roku miasto pozyskało poważnego sponsora strategicznego - Polską Grupę Energetyczną. – To dla nas duża nobilitacja że PGE wpisało miasto na mapę sponsoringu. To oznacza, że Biała Podlaska jest coraz bardziej dostrzegana w kraju. A jeszcze kilka lat temu wszyscy pytali gdzie nasze miasto się znajduje – mówi prezydent Dariusz Stefaniuk. Miasto nie zdradza jednak o jakie sumy chodzi.

Czwartek należał do dzieci. To dla nich w amfiteatrze grała Mała Orkiestra Dni Naszych. W piątek prezydent wręczy Bialską Nagrodę Kultury. Z tej okazji na deskach amfiteatru będzie można zobaczyć wyjątkowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie” w towarzystwie Jazz Trio. Późnym wieczorem w parku odbędzie się również premiera spektaklu "Krąg życia" Teatru Ognia Antidotum oraz Dance Academy Studio.



Sobota upłynie pod znakiem kabaretu. Od godz. 17:30 bialską publiczność rozśmieszać będzie kabaret Jurki. Z własnym programem wystąpią również członkowie Kabaretu Moralnego Niepokoju, Rafał Zbieć i Mikołaj Cieślak.



Niedziela to kulminacja święta miasta. Na dużej scenie w Parku Radziwiłłowskim o godz. 17:00 zagra zespół Skaldowie z takimi nieśmiertelnymi przebojami jak „Medytacje wiejskiego listonosza”, „Prześliczna wiolonczelistka” czy „Wiosna”. Później wystąpi kolejna legenda polskiej sceny muzycznej grupa Varius Manx z Kasią Stankiewicz. Zwieńczeniem Dni Miasta będzie koncert Agnieszki Chylińskiej, której najnowsza płyta „Forever Child” była największym hitem ubiegłego roku.