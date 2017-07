Francuska telewizja o programie 500 Plus. Odwiedziła Białą Podlaskę

Francuska telewizja "France 24" wyemitowała krótki reportaż o rządowym programie "500 Plus" w Polsce. Za przykład posłużyła tu Biała Podlaska.

W reportażu słyszymy że w Polsce mamy baby boom po wdrożeniu programu prenatalnego przez partię rządzącą.

"France 24" odwiedziła m.in. bialski szpital, gdzie zanotowano ponad 20 - procentowy wzrost urodzeń w porównaniu do ubiegłego roku. - To biedny region. Program "500 Plus" bardzo pomógł wielu rodzinom- mówi w reportażu matka noworodka. Wypowiada się także dr Andrzej Kisiel, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, potwierdzając znaczący wpływ rządowego programu na rosnące statystyki. Materiał wyemitowano 16 lipca, jego fragment można zobaczyć w Internecie.

Rządowy projekt zakłada, że rodziny otrzymują 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Pomoc przysługuje też na pierwsze dziecko, pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekroczy 800 złotych. W Białej Podlaskiej rządowe wsparcie trafia do ok 4,5 tys. dzieci. W sumie to 24 mln zł rocznie.

Z danych GUS wynika że wzrost liczby urodzeń trwa od listopada. Miesięcznie w Polsce rodzi się przynajmniej 1250 dzieci więcej niż rok temu.