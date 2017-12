Gala Ambasadorów Wschodu. Statuetki rozdane

To pomysł Daniela Parola, wydawcy magazynu Kraina Bugu. Statuetki Ambasadora Wschodu są przyznawane w kategoriach: samorząd, biznes, projekt, turystyka, kultura i sztuka oraz odpowiedzialny społecznie. Co roku przyznawana jest także Nagroda Specjalna, a od 2016 roku również tytuł Honorowego Ambasadora Wschodu.

- Każdy ambasador jest ważny dla regionu – mówi Sławomir Sosnowski marszałek województwa lubelskiego. – Wszędzie tam gdzie liczy się permanentna, zgodna ze wszystkimi regułami gra, czy to w samorządzie czy biznesie, to należy to wyróżniać i pokazywać jako wzór do naśladowania – podkreśla Sosnowski.

Wśród tegorocznych laureatów jest m.in. Barbara Chwesiuk prezes i właścicielka firmy odzieżowej Bialcon z Białej Podlaskiej.- Każda nagroda jest cenna, szczególnie ta. Od wielu lat tutaj pracujemy. Cieszymy się, że nasi współziomkowie postrzegają nas jako swoich ambasadorów. Jesteśmy w końcu jednym z największych pracodawców w regionie – podkreśla Chwesiuk.

W kategorii samorząd statuetkę otrzymało miasto Supraśl, w kategorii turystyka - Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Statuetkę przyznano też w kategorii społecznie odpowiedzialny, a otrzymała ją Fundacja AMF Nasza Droga. Wyróżniono też Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, z kolei w kategorii kultura i sztuka wyróżniono Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice. Kapituła przyznała też Fundacji Pogranicze w Sejnach nagrodę specjalną. Tytuł Honorowego Ambasadora Wschodu otrzymała pisarka Barbara Wachowicz.