Komu zależy na przenosinach pokazu koni z Janowa Podlaskiego do Warszawy?

Czy to minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel uparł się na organizację pokazu na warszawskim Służewcu? / fot.EB

– Decyzja jeszcze nie zapadła. Mamy chwilę czasu, pod uwagę bierzemy różne warianty – przyznaje Witold Strobel, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Jednym z nich jest organizacja czempionatów na warszawskim Służewcu, czemu otwarcie przeciwstawił się Sławomir Pietrzak i chociaż KOWR nie podał tego jako powodu odwołania, to były prezes nie miał wątpliwości co do tego.

– Na okoliczność 100-lecia odzyskania niepodległości pod uwagę brany jest Służewiec. Przypominam, że o ile organizatorem aukcji Pride of Poland jest janowska stadnina, to pokaz organizuje KOWR – zaznacza Strobel.

Do czasu rozpisania konkursu na nowego prezesa stadniny, pełniącym obowiązki został Grzegorz Czochański z KOWR. – Przejmuję teraz sprawy bieżące, które należy kontynuować, zapoznaję się z sytuacją w spółce. To zadanie priorytetowe. To wymaga trochę czasu – powiedział nam Czochański, dodając że więcej informacji udzieli za tydzień.

Decyzją KOWR, za sprawy hodowlane w stadninie odpowiada teraz prof. Krystyna Chmiel z Białej Podlaskiej, która zasiada w ministerialnej Radzie ds. Hodowli Koni. – Z tego co słyszałam, Służewiec nie jest jeszcze przyklepany. Ale podobno to minister rolnictwa uparł się na Warszawę. Ale ja nie jestem w tej sprawie decyzyjna – podkreśla Chmiel.

Narodowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej odbywał się zawsze na terenie stadniny tuż przed aukcją Pride od Poland. Tegoroczna impreza została już zgłoszona do Kongresu Europejskiej Organizacji Konia Arabskiego ECAHO.