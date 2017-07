- Po analizach i rozmowach z burmistrzem postanowiliśmy uruchomić połączenia z Radzynia Podlaskiego do Bedlna. Obecne kursy są na próbę na 10 dni. Zainteresowanie tymi połączeniami pozwoli nam podjąć dalsze decyzje w sprawie utrzymania tego połączenia – wyjaśnia Adam Frączek prezes PKS.

Zainteresowanie podróżnych nie jest jednak duże, przez cztery dni bus PKS przewiózł sześć osób.

Przypomnijmy że szansą na wznowienie ruchu kolejowego w powiecie radzyńskim okazał się remont linii nr 7 z Lublina do Warszawy. PKP wyznaczyło objazd linią kolejową nr 30 z Lublina przez Lubartów, Parczew, Radzyń i Łuków do Warszawy. 11 czerwca na stacji w Bedlnie zatrzymał się pierwszy pociąg którym mieszkańcy mogą teraz dojechać do stolicy czy Lublina. PKP zmodernizowało m.in. peron. Obecnie trwają jeszcze prace przy budynku dworca. Wyremontowana będzie elewacja, dach, okna i drzwi budynku.

Pociągi z Bedlna w stronę Warszawy odjeżdżają sześć razy dziennie: o godz. 6.13, 10.14, 12.20, 16.16, 18.17 i 20.07. Bilet normalny w drugiej klasie kosztuje 24 zł. Natomiast z Radzynia do Bedlna busem z dworca PKS można dojechać o godz. 5.50; 8.00; 10.00; 12.00; 14.15 oraz 16.00.