Ministerstwo dokłada do budowy stadionu w Białej Podlaskiej

Obiekt powstanie w miejscu obecnego miejskiego stadionu przy ul. Piłsudskiego. – Dzisiaj mamy tutaj ruinę. A zbudujemy tu jeden z największych obiektów w regionie. Od wielu miesięcy zabiegaliśmy o to dofinansowanie – podkreśla prezydent miasta Dariusz Stefaniuk.

Pierwszy etap inwestycji, który miasto zacznie realizować jeszcze w tym roku, opiewa na ok. 25 mln zł. Powstanie trybuna wschodnia na ponad 3 tys. miejsc, zaplecze sportowo-socjalne, siłownia i hala sportowa, z której będą mogli korzystać również uczniowie pobliskiego „ekonomika”. Już w pierwszym etapie obiekt zyska fasadę z paneli aluminiowych. Stadion ma spełniać wymogi licencyjne ekstraklasy.

– W tym roku rozpoczynamy prace. Musimy rozebrać m.in. stare trybuny. A w przyszłym roku ruszamy z budową. W 2019 roku chcemy zakończyć pierwszy etap – zapowiada prezydent. W tym roku na przygotowanie terenu miasto zabezpieczyło w budżecie 2 mln zł.

Wybudowany w latach 70. ub. wieku stadion nie był jak dotąd gruntownie modernizowany. Projekt nowego obiektu kosztował blisko 200 tys. zł i wykonał go bialski architekt Tomasz Siedlanowski.

– To nie będzie tylko stadion piłkarski. Obiekt będzie też wykorzystywany do imprez kulturalnych – podkreśla prezydent. To sposób, aby stadion zarabiał na swoje utrzymanie. Wynajmowane będą też pomieszczenia zaplecza sportowo-socjalnego.

– Stadion poprawi infrastrukturę sportową w naszym mieście. Obiekt pomieści więcej kibiców, a zawodnicy też będą lepiej się starać, pomyślimy o awansach – deklaruje Zbigniew Barszcz, prezes MKS Podlasie, piłkarskiej drużyny, która gra w III lidze. Ale miasto chce udostępniać stadion również innym klubom.

W projekcie zaplanowano także modernizację przyległego parkingu na 250 samochodów. Przypomnijmy, że przy stadionie powstało już pierwsze w mieście pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Jego oficjalne otwarcie zaplanowano na 20 czerwca.