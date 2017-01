Nowy samochód od Caritasu

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas w Białej Podlaskiej dostał nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

To Opel z którego codziennie korzystać będzie 14 osób uczęszczających do domu samopomocy. Auto kosztowało 125 tys. zł. - Jego zakup był możliwy dzięki środkom z PFRON i z Caritasu - mówi Anna Nowińska z biura prasowego Caritas diecezji siedleckiej. Zakup nowego samochodu był niezbędny, ponieważ dotychczasowe auto było po wielu naprawach i często zdarzały się jego awarie. – Nie chcemy narażać niepełnosprawnych na niepotrzebny stres, spowodowany zatrzymaniem auta na trasie szybkiego ruchu i opóźnieniem dotarcia do ośrodka – tłumaczy ks. Marek Bieńkowski, dyrektor Caritasu.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia i dziennego pobytu dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi. To mieszkańcy Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego. Placówka powstała w 1998 roku w strukturze MOPS, a siedlecki Caritas prowadzi ją od 2007 roku.