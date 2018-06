Land Art Festiwal pokażą w National Geographic

Pierwszy będzie można zobaczyć 10 czerwca, kolejny 1 lipca, a ostatni 12 sierpnia. Tegoroczny Land Art Festiwal potrwa od 4 do 14 lipca w wsi Bubel Granna, a tematem przewodnim, po „Domu” czy „Drodze” w poprzednich latach, będzie „Święto”.

– Święto jako spoiwo społeczności zbliżało do siebie jej członków, budowało świat wspólnych wartości, wzmacniało solidarność. Jako instytucja społeczna wymaga zbiorowego zaangażowania, płakać można w pojedynkę, ale świętować trzeba z kimś. Święto to zatem także czas pokoju, radości, zawieszenia gniewu i różnic. Waśnie w czasie święta zwyczajnie nie uchodzą – podkreśla Jarosław Koziara organizator z fundacji Latająca Ryba.

– Land Art Festiwal odwołuje się do tych pozytywnych aspektów, z uwzględnieniem do natury i jej procesów, w odróżnieniu od świętowania jako konsumpcji – zaznacza. Póki co fundacja nie ogłosiła jeszcze projekty jakich artystów zobaczymy w tym roku nad Bugiem. W ubiegłorocznej edycji artyści stworzyli swoje landarty przy drodze od wsi Bubel Granna do Bubla Starego. Twórcy programu z National Geographic podkreślają że festiwal wyrósł na największą atrakcję tego regionu.– „Lubelskie? Naturalnie” to cykl trzech pięciominutowych programów, które są podróżą po najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Będzie o historii Festiwalu Land Art.

Przewodnikiem widzów będzie Jarosław Koziara, pomysłodawca festiwalu. Prowadzący spotka się ze współtwórcami festiwalu, zwykłymi ludźmi uczestniczącymi w wydarzeniu, a także z artystami, którzy pokażą swoje prace na stałe wpisujące się w krajobraz województwa lubelskiego i powstałe z inspiracji przyrodą tego regionu– zachęca Beata Krowicka z kanału National Geographic.

Opisy odcinków:

Odcinek 1 – niedziela 10 czerwca o godz. 22:05 (powtórka środa 13 czerwca o godz. 17:55)

W województwie lubelskim już od 8 lat co roku organizowany jest Land Art Festiwal. W pierwszym odcinku opowiemy o regionie i za co go kochamy. Jarosław Koziara, pomysłodawca tego wydarzenia, wprowadzi nas w tematykę i historię Land Art Festiwalu. Będzie to również opowieść o pierwszej pracy, która powstała w Janowcu wspólnie z rolnikami i innymi społecznościami. Odcinek skupi się na Roztoczu i pracach, które tam powstały w ramach poprzednich edycji.

Odcinek 2 – niedziela 1 lipca o godz. 22:05 (powtórka środa 4 lipca o godz. 17:55)

W drugim odcinku skupimy się na wsi Stary Bubel, w której znajduje się wiele prac wykonanych przez Jarosława Koziarę i innych artystów. Ta założona pod koniec XII wieku wieś ma około 200 mieszkańców, a niektórzy z nich aktywnie uczestniczą w procesie powstawania dzieł sztuki. Pomysłodawca festiwalu opowie również o niektórych pracach z tego terenu – co oznaczają i w jaki sposób powstawały. Dowiemy się również, jak ludzie reagują na tego rodzaju sztukę i co jest najtrudniejsze w jej tworzeniu.

Odcinek 3 – niedziela 12 sierpnia o godz. 22:05 (powtórka środa 15 sierpnia o godz. 17:55)

W ostatnim odcinku serii poznamy fotografa NationalGeographic Adama Brzozę, który wykona reportaż z tegorocznego 8. Land Art Festiwalu oraz z odwiedzionych miejsc na Roztoczu, w Zwierzyńcu, Starym Bublu i Janowcu. Przekonamy się również, jak różnie artyści zinterpretowali temat tegorocznej edycji festiwalu.