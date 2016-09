Obrona Terytorialna. MON przygląda się lotnisku w Białej Podlaskiej

Wojska Obrony Terytorialnej będą reagować w czasie klęsk żywiołowych, uczestniczyć w akcjach poszukiwawczych, a w przypadku konfliktu zbrojnego będą brać udział w działaniach militarnych. W pierwszym etapie brygady powstają w Polsce Wschodniej, a docelowo w każdym województwie. W październiku w województwie lubelskim ma ruszyć nabór ochotników do tej nowej formacji. Wiadomo już że 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej dowodzić będzie płk Tadeusz Nastarowicz.

- Wyznaczenie dowódców Brygad Obrony Terytorialnej sankcjonuje prawnie istnienie struktur Wojsk Obrony Terytorialnej w województwie lubelskim - mówi Bartłomiej Misiewicz rzecznik prasowy MON. - Na terenie Lubelszczyzny stacjonować będzie 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, w której skład wejdzie pięć batalionów - zapowiada Misiewicz. W tym roku rozwinięte będzie dowództwo tej brygady oraz 23. batalion obrony terytorialnej z siedzibą w Lublinie.

- W następnych latach planujemy utworzenie kolejnych batalionów z lokalizacjami w Zamościu, Chełmie, Białej Podlaskiej oraz Dęblinie-przyznaje rzecznik MON. - Tereny po lotnisku w Białej Podlaskiej, a w zasadzie to ich część, wraz z istniejącą infrastrukturą są rozpatrywane jako najbardziej prawdopodobna lokalizacja sztabu batalionu Obrony Terytorialnej - dodaje Misiewicz. MON dokonało już rekonesansu tego miejsca. - Nie mamy w zwyczaju upubliczniania cząstkowych prac nad projektami, by nie stały się powodem spekulacji. Opinia publiczna zostanie poinformowana, gdy zapadną wiążące decyzje w sprawie - podkreśla rzecznik.

- Prezydent w najbliższych dniach będzie rozmawiał na ten temat z MON. Wtedy będziemy mogli powiedzieć więcej na ten temat - odpowiada nam z kolei Michał Trantau rzecznik prezydenta Białej Podlaskiej. Byłe lotnisko wojskowe w Białej Podlaskiej to ponad 300 hektarów terenu. Ale nie wszystkie grunty należą do miasta. Ok. 40 hektarów pozostaje w rękach Agencji Mienia Wojskowego. Z kolei, na części terenu miasto chce stworzyć podstrefę ekonomiczną.