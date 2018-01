Ogromne zainteresowanie Mieszkaniem Plus. Siedmiu chętnych na jedno mieszkanie

Na 186 Mieszkań Plus w Białej Podlaskiej jest 1400 chętnych. Teraz urzędnicy weryfikują nadesłane ankiety. Lista najemców będzie znana na przełomie lutego i marca

– Z końcem grudnia zamknęliśmy elektroniczny system przyjmowania ankiet. Teraz przyjmujemy oświadczenia od potencjalnych najemców. Chodzi m.in. o dokumenty odnośnie dochodów – mówi Bernadeta Puczka prezes Zakładu Gospodarki Lokalowej.

Napłynęło 1400 wniosków, również od Polaków na emigracji, a mieszkań jest 186. A dokładnie są to trzy bloki które trzy bialskie firmy zbudowały na miejskim gruncie przy ul. Jana II Kazimierza.

– Za kilka dni upublicznimy regulamin przydziału mieszkań. Jednym z kryteriów będzie tzw. kalkulator czynszowy – precyzuje Puczka.

To znaczy, że przyszli najemcy muszą wykazać tzw. zdolność czynszową. I tak w przypadku osoby dorosłej z dzieckiem, po opłaceniu czynszu powinno jej zostać ok. 1400 zł wolnych środków, a na przykład parze z dzieckiem już 2000 zł. Kto będzie miał pierwszeństwo?

– Potrzeby mieszkaniowe w mieście są olbrzymie, dlatego chcemy dać przede wszystkim szansę rodzinom, które tu żyją i pracują na rzecz miasta, a które nie mogą zaspokoić potrzeb mieszkaniowych na rynku komercyjnym – tłumaczy pani prezes.

Wiadomo już, ile trzeba będzie zapłacić za takie mieszkania. – Jeżeli chodzi o mieszkanie 40–metrowe dla trzyosobowej rodziny, to czynsz wraz z opłatami licznikowymi będzie wynosił 890 zł. To kwota bez opłaty za energię elektryczną – zaznacza Puczka.

W przypadku 50–metrowego lokum zapłacimy 1100 zł. Ostatecznie listę osób które zasiedlą mieszkania wyłoni specjalnie powołana komisja.

Najemcy otrzymają je w stanie deweloperskim. – Czyli to mieszkańcy ostatecznie wykończą swoje lokale. Będą tu jednak podłączenia do mediów– podkreśla szefowa miejskiej spółki. – Planujemy zapewnić tzw. wakacje czynszowe, to znaczy że czynsz będzie naliczany dopiero od 1 września – zapowiada Puczka.

W Białej Podlaskiej budowa mieszkań w ramach rządowego programu posuwała się najszybciej. To tu pierwszy szpadel wbił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Zakończyliśmy już roboty wewnętrzne, gotowe są elewacje i tynki. Pozostał nam m.in. montaż drzwi i malowanie ścian wewnątrz – mówi Andrzej Bednarczyk z firmy Dombud.

Dwa pozostałe bloki budują zakład Remontowo–Budowlany Stanisława Romaniuka oraz Usługi Budowlane i Transportowe Jerzego Łaskiego.

– Na początku maja planujemy oddać je do użytku. Wcześniej jeszcze wykonamy utwardzenia z kostki brukowej przy blokach i zagospodarujemy tereny zielone – zapowiada Bednarczyk.

W ramach rozliczenia za grunt jeden blok będzie własnością ZGL. Obecnie miasto szuka gruntów pod budowę kolejnych Mieszkań Plus. Do rządowego programu przystąpiło jak dotąd 70 samorządów.