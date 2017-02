Pobili 39-latka, bo chcieli żeby zmienił zeznania

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę przed godz. 19:00 w miejscowości Terespol. Z informacji przekazanej policjantom wynikało, że 39-letni mieszkaniec Terespola został pobity, przez znanych mu osobiście mężczyzn. Powodem działania sprawców miał był fakt, iż chcieli wpłynąć na zeznania pokrzywdzonego w toczącym się postępowaniu.

Do pierwszego zdarzenie z udziałem mężczyzn doszło w połowie stycznia. Wówczas Ci sami sprawcy pozbawili pokrzywdzonego wolności i pobili go. Po tym zdarzeniu zastosowany został wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Mężczyźni nie zastosowali się jednak do polecenia Prokuratora.

30 i 36-latek zatrzymani zostali do wyjaśnienia. Wczoraj Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej na wniosek Policji i Prokuratury zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione czyny grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.