Pół miliona obcokrajowców otrzymało wizy pobytowe w Polsce. Najwięcej przyjeżdża do pracy

Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby wydanych wiz długoterminowych oraz zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców.

W 2015 roku otrzymało je od Polski blisko 542 tys. osób. To ok. 21 proc. wszystkich w Europie. Najwięcej dokumentów pobytowych w Polsce wydano w związku z pracą - podaje za Eurostatem Urząd do Spraw Cudzoziemców. Dane dotyczą cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, którym po raz pierwszy wydano zezwolenia pobytowe, w tym wizy długoterminowe.

Otwarci na emigrantów

– Obywatele Ukrainy dominują przy zezwoleniach wydanych w związku z pracą – podkreśla Jakub Dudziak, rzecznik prasowy urzędu. Na drugim i trzecim miejscu pod względem liczby otrzymanych zezwoleń w naszym kraju byli Białorusini (75 tys.) i Mołdawianie (8 tys.).

– Dane Eurostatu pokazują, że Polska jest otwarta na migrantów. Potwierdzają to również nasze krajowe statystyki. Rok 2016 będzie zapewne kolejnym rekordowym, ponieważ obywatele Ukrainy otrzymali już blisko milion wiz, a coraz więcej z nich chce zostać w Polsce na dłużej. Jest to legalna i bezpieczna migracja, mająca charakter uzupełniający względem potrzeb rynku pracy – zauważa Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.