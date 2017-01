Pomoc z PIT w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Mieszkańcy zainteresowani pomocą powinni udać sie do Bialskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. Łaziennej. Pracownik centrum pomoże wprowadzić do systemu niezbędne dane, udzieli informacji jak odliczyć ulgę na dziecko czy za internet, a następnie wyśle PIT37 drogą elektroniczną bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.

Aby skorzystać z pomocy trzeba mieć ze sobą informacje o dochodach osiągniętych w 2016 roku (PIT11, PIT40A), ubiegłoroczne zeznanie PIT-37 (za rok 2015), dowód osobisty oraz PESEL dziecka.