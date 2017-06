Radzyń Podlaski: Stworzą gry komputerowe w Pałacu Potockich

W zabytkowych salach rokokowej rezydencji odbędzie się maraton: w ciągu 48 godzin programiści, graficy, projektanci będą od podstaw tworzyć gry na temat ujawniony tuż przed rozpoczęciem wydarzenia.

- Chodzi o możliwość spotkania osób o podobnych zainteresowaniach, wymianę doświadczeń, sprawdzenie i poszerzenie swoich umiejętności. Poza tym to po prostu dobra zabawa. Krótki czas na stworzenie gry wyzwala wielką mobilizację i kreatywność – mówi Jan Wasak z Polygonu.

To koło naukowe twórców gier z Politechniki Warszawskiej, główny organizator "Game jam" w Radzyniu. Na weekend od 30 czerwca do 2 lipca do miasta ma przyjechać ponad 50 twórców gier komputerowych.

- Na miejsce spotkania wybraliśmy radzyński pałac ze względu na piękno architektury i otwartość władz miasta – zaznacza Wasak.

Grę może stworzyć jedna osoba lub cały zespół. - W tak krótkim czasie nie zawsze udaje się wykonać skończoną grę, ale bywa, że nad rozpoczętym pomysłem autorzy pracują po zakończeniu imprezy i tworzą grę, która robi prawdziwą karierę w internecie.

Czy i w Radzyniu powstanie taka gra, mamy nadzieję, że tak - przyznaje organizator.

O godz. 19 zostanie ogłoszony temat, a o 20 rozpocznie się praca nad tworzeniem gier, która będzie kontynuowana w sobotę. W niedzielę o godz. 14 uczestnicy zaprezentują efekty swojej pracy. Na najlepszych czekają nagrody.