Święto Niepodległości w Białej Podlaskiej. Agata Steczkowska na scenie [zdjęcia]

Wszystko w ramach koncertu galowego "Warto być Polakiem".

- To koncert którym chcemy już promować przyszłoroczny Festiwal Dziedzictwa Narodowego im. Bogusława Kaczyńskiego - mówi Mariusz Orzełowski dyrektor Bialskiego Centrum Kultury.

Artystów na ten koncert zaprosił znany tenor Witold Matulka, który też miał wystąpić, ale ze względów zdrowotnych nie mógł przyjechać.

Mieszkańcy Białej Podlaskiej mogli za darmo posłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu m.in. tenora Piotra Rafałko czy sopranistki Małgorzaty Długosz. Do tego utwory operetkowe. Niespodzianką był recital Agaty Steczkowskiej, siostry Justyny Steczkowskiej.

- Poszła ona w kierunku chórmistrzostwa, przejęła pałeczkę po swoim ojcu. Ma ogromne osiągnięcia, jest wykładowcą akademickim - podkreśla Orzełowski.

Koncert to dopiero wstęp do przyszłorocznych wydarzeń. - Myślę, że festiwal to będzie wyjątkowy produkt artystyczny Białej Podlaskiej. Potrwa tydzień, od 23 do 30 września. W programie m.in. koncert muzyki klasycznej, turniej śpiewaczy, spektakle, kino polskie, widowiska multimedialne , konferencje, targi i warsztaty, rockowe lekcje patriotyzmu - zapowiada dyrektor BCK.