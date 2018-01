Edyta Górniak nazwała ją muzycznym geniuszem. 11-letnia Zuzia Janik z Białej Podlaskiej przebojem weszła do pierwszej edycji programu "The Voice Kids".

A ten przebój to "Unconditionally" piosenkarki Katy Perry. Zaśpiewała tak, że wszystkie fotele jurorów się obróciły. 11–latka wybrała drużynę Dawida Kwiatkowskiego. Oprócz śpiewania Zuzia jeszcze tańczy i gra na klarnecie.

– Po raz pierwszy na wielkiej scenie zaśpiewałam podczas koncertu jubileuszowego z okazji 30–lecia Chwilki w Bialskim Centrum Kultury. Miałam wtedy 9 lat – opowiada dziewczynka. Przyznaje że w każdym stylu muzycznym się odnajduje. – Ale najchętniej śpiewam piosenki z repertuaru Natalii Kukulskiej, Christiny Aquilery, Zary Larson, Jessie J, a także utwory musicalowe i bajkowe.

11–latka systematycznie szlifuje swój głos. – Dwa razy w tygodniu chodzę na treningi wokalne z instruktorem. Jeżdżę także do Warszawy na zajęcia z emisji głosu do Szkoły Gospel. Otrzymałam na to stypendium prezydenta miasta. Dużo czasu poświęcam także na ćwiczenia w domu – przyznaje Zuzia.

Śpiewanie to jej największa pasja. – Nie wyobrażam sobie mojego życia bez śpiewu i muzyki, bo kocham to robić – podkreśla. A występ w programie telewizyjnej Dwójki wspomina jako świetną przygodę. – Poznałam wielu fajnych i otwartych ludzi. Mimo tego, że byłam jednym z młodszych uczestników, to czułam się bardzo dobrze. Wszyscy, którzy pracują przy tym programie bardzo o nas dbali, rozmawiali z nami i tłumaczyli, co mamy robić. Dzięki temu mniej się denerwowaliśmy – opowiada uczestniczka.

Wcześniej oglądała w Internecie występy z zagranicznych edycji „The Voice Kids. – Mama obiecała mi, że jak tylko w Polsce pojawi się taki program, to będę mogła się zgłosić i pojedziemy na precastingi. Udało się, dostałam się do programu i spełniłam swoje największe marzenie – zaznacza dziewczynka.

Jej kolejny występ będzie można zobaczyć na antenie TVP2 17 lutego, w kolejnym etapie programu, czyli tzw. "bitwach".

Natomiast w sobotę (27 stycznia) w The Voice Kids będzie można kibicować 11–letniemu Erykowi Waszczukowi z Międzyrzeca Podlaskiego. Młody wokalista zaśpiewa "When a man loves a woman" Michaela Boltona.