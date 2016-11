Gorsze warunki na drogach. Więcej wypadków w woj. lubelskim (zdjęcia)

Zimowa aura daje się we znaki kierowcom. W powiecie bialskim i radzyńskim doszło w sumie do czterech wypadków.

Pierwszy wypadek miał miejsce tuż po godz. 8.00 w miejscowości Grabanów. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 34-letnia mieszkanka gminy Biała Podlaska, kierując samochodem osobowym marki Opel Frontera, na zakręcie nie dostosowała prędkości do warunków atmosferycznych. Samochód zjechał do przydrożnego rowu idachował. Kierująca z urazem kręgosłupa została przewieziona do bialskiego szpitala.

Do drugiego wypadku doszło natomiast przed godz. 10:00 w miejscowości Nosów. 34-latka z gminy Konstantynów na zakręcie straciła panowanie nad samochodem marki Audi. Pojazd przewrócił się na dach w przydrożnym rowie. Podobnie jak w poprzednik wypadku kobieta nie dostosowała prędkości do warunków atmosferycznych panujących na drodze. Została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Siedlcach.

Badania stanu trzeźwości wykazały, że obydwie kierujące były trzeźwe.