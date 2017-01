Uratowali 47-latka przed zamarznięciem

- Mężczyzna, pozbawiony części ubrań, był silnie wyziębiony, a na jego ciele widoczne były pierwsze ślady odmrożeń. Policjanci kocami ogrzewali ciało 47-latka, a na miejsce wezwali pogotowie ratunkowe, które zabrało niedoszłą ofiarę mrozów do szpitala - relacjonuje kom. Wojciech Lesiuk z bialskiej komendy.

47-latka znaleziono we wtorek w opuszczonym domu przy ul. Akademickiej. Okazuje się że jest on znany bialskim policjantom. - Od dłuższego czasu przebywał w tym miejscu. Wielokrotnie odmawiał skorzystania z pomocy funkcjonariuszy, którzy proponowali mu przewiezienie do noclegowni na czas największych mrozów - zaznacza kom. Lesiuk.

Policjanci w trakcie codziennej służby regularnie sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni. - Apelujemy o zwracanie uwagi w tak trudnym okresie, jakim jest mroźna zima, na osoby bezdomne, w podeszłym wieku i mieszkające samotnie - podkreśla policjant z bialskiej komendy.