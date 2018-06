Chcesz zostać "terytorialsem"? Wkrótce kolejny nabór

Obrona Terytorialna w województwie lubelskim liczy teraz ponad 2400 żołnierzy. – Ci, którzy we wtorek przejdą pomyślnie rozmowy kwalifikacyjne, 30 czerwca rozpoczną szkolenie podstawowe, tzw. „szesnastkę” – mówi kpt Damian Stanula oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

16 – dniowe szkolenie obejmuje naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, udzielania pierwszej pomocy, zajęcia z taktyki, topografii oraz ogólne zasady zachowania na polu walki. Kolejne szkolenie podstawowe planowane jest w listopadzie. – Rekrutacja do WOT to proces otwarty, zainteresowani cały czas mogą zgłaszać się do służby– zaznacza Stanula.

23 Batalion Lekkiej Piechoty obejmuje swoim rejonem powiaty: bialski, radzyński, łukowski, parczewski. Wchodzi on w skład 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i liczy już ponad 300 żołnierzy.