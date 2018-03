Witek Muzyk Ulicy z piosenką na Mundial. Kręcił na AWF

Witek Muzyk Ulicy to pseudonim artystyczny Witolda Jana Mikołajczuka. Artysta pochodzi z Kołczyna, wsi pomiędzy Białą Podlaską a Terespolem. Na ulicy faktycznie grał, ale zdążył też wydać album Gram Dla Was, który sfinansowali mu fani za pomocą crowdfundingu.

Tym razem Witek postawił na "Futbol, futbol show 2018". To piosenka która ma szansę stać się polskim hitem Mundialu. Teledysk powstawał na bialskiej uczelni.

– Zainspirowali mnie do tego znajomi. I tak od słowa do słowa udało się to zrealizować – opowiada muzyk. – To dynamiczny utwór, ma wstawki z języka rosyjskiego, hiszpańskiego i angielskiego. Jest więc interkontynentalny – żartuje. – Mówi o historycznych postaciach, o naszej kadrze, o tym że piłka łączy – dodaje Witek.

W klipie znajdą się też materiały nagrywane przez studentów. – Chcemy pokazać tu różne nurty: taniec, śpiew i sport. To wszystko łączy się przy okazji Mundialu – tłumaczy twórca.

Gotowy teledysk będzie można niedługo zobaczyć na Youtube. Niewykluczone że Witek Muzyk Ulicy wróci na AWF podczas tegorocznych Juwenaliów.