WOŚP gra w Białej Podlaskiej. "90 procent sprzętu na moim oddziale pochodzi od Orkiestry"

450 wolontariuszy w Białej Podlaskiej i okolicach zbiera pieniądze do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Pomagamy, bo to do nas wraca - mówią młodzi bialczanie.

- To jest fajne odczucie w środku, jak pomagamy. A to do nas wraca. Poza tym znamy cierpienie ludzi i wiemy że sprzęt WOŚP nieraz ratuje życie - mówią Klaudia Kalinka i Daria Szkodzińska wolontariuszki z IV LO. - Ludzie są bardzo hojni, to jest zaskakujące. Wystarczy uśmiech i dobre słowo. Nikt nie przegania. Zbieramy do końca- dodają licealistki.

Szefem bialskiego sztabu jest dr Riad Haidar ordynator neonatologii bialskiego szpitalu. Jego oddział nosi właśnie imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sumie bialskiego szpitala, jak dotąd trafił sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy warty blisko 4,5 mln zł. - Oddział neonatologiczny w 90 proc. jest wyposażony w sprzęt od Orkiestry. Nowoczesny oddział geriatrii, jeden z niewielu w kraju, w 100 proc. składa się ze sprzętu WOŚP- podkreśla dr Riad Haidar.

Wielki finał WOŚP w Białej Podlaskiej rozpocznie się o godz. 17 :00 Placu Wolności. Będą licytacje gadżetów WOŚP i innych rzeczy podarowanych przez mieszkańców, m.in. koszulek, plakatów z autografami Kamila Bednarka czy Sylwii Grzeszczak, książki z autografem Magdy Gessler, karnetu z Klubu Strzeleckiego Guardian, biletu na zwiedzanie Sejmu oraz kolację z posłem Stanisławem Żmijanem.

Oprócz tego, na scenie zagrają zespoły Mariall, Koniec Listopada oraz Mocny Full. Będą pokazy taneczne, strażackie oraz medyczne, a także Bieg po Zdrowie. Wszystko będzie też można zobaczyć na telebimie. - W tym roku po raz pierwszy członkowie Bialskiego Klubu Morsa pokażą na żywo jak się morsuje. Przed sceną będzie basen w którym sie zanurzą - zapowiada szef bialskiego sztabu. Podczas finału na Placu Wolności będzie można spróbować grochówki. A imprezę zwieńczy tradycyjne światełko do niebo, czyli pokaz sztucznych ogni o godz. 20:00. W tym roku Orkiestra gra dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.