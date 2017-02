Wiceprezydent od oświaty za a nawet przeciw reformie edukacji

W Białej Podlaskiej trwa zbiórka podpisów w sprawie referendum. Deklarację podpisał m.in. Michał Litwiniuk, szef lokalnych struktur PO, ale przede wszystkim wiceprezydent odpowiedzialny właśnie za oświatę.

– Podpisałem deklarację w sprawie referendum jako przewodniczący PO w Białej Podlaskiej. Każdy z nas ma określone poglądy społeczno-polityczne i moja ocena w tym kontekście jest taka, że reforma wprowadzana jest pospiesznie – mówi Litwiniuk, który swój podpis złożył w niedzielę na Placu Wolności. – Proponując zmiany w edukacji na szeroką skalę, rząd wprowadza je w błyskawicznym tempie, w sposób nie do końca przemyślany i nie uwzględniając krytycznych ocen szeregu eksperckich instytucji.

Tak wiceprezydent mówi „jako obywatel i członek PO”. – Jako samorządowiec wznoszę się ponad podziały partyjne i współpracuję z prezydentem (popieranym przez PiS – red.) i radnymi, aby jak najsprawniej wprowadzić reformę – mówi Litwiniuk-wiceprezydent.

Przypomnijmy że prezydent miasta Dariusz Stefaniuk jest z PiS i publicznie już kilka razy dał wyraz poparcia reformie edukacji. A na początku lutego rada miasta przyjęła uchwały „oświatowe” zakładające m.in. włączenie szkół podstawowych i przedszkoli do istniejących zespołów szkół.

– Poprzez łączenia unikniemy zwolnień nauczycieli. To główna idea – tłumaczył wówczas prezydent Stefaniuk. – W mieście o tyle mamy luksus, że praktycznie nie mamy żadnego gimnazjum, które jest samodzielne, istnieją one w zespołach. To daje nam szansę zagospodarowania całej kadry pedagogicznej i administracyjnej. Bo liczba uczniów nam się generalnie nie zmieni – zaznaczył Henryk Grodecki, naczelnik wydziału edukacji, nad którym bezpośredni nadzór sprawuje właśnie wiceprezydent Michał Litwiniuk.

Czy prezydent Dariusz Stefaniuk nie widzi rozdźwięku w działaniach swego zastępcy? – Prezydent przebywa na zwolnieniu lekarskim. W ubiegłym tygodniu przechodził operację – odpowiada Michał Trantau, jego rzecznik. – Podpisanie wspomnianej deklaracji nie było uzgadnianie z prezydentem Dariuszem Stefaniukiem. To prywatna decyzja Michała Litwiniuka. Dopóki panowie się nie spotkają, nie będziemy komentować sprawy – zaznacza rzecznik.