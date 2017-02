Radzyń Podlaski przystępuje do zmiany zagospodarowania przestrzennego. Przez wiele lat nie było to możliwe przez brak określonej tzw. granica zabytku.

Problem polegał na tym, że do ścisłej strefy konserwatorskiej zaliczono nie tylko zespół pałacowo-parkowy Potockich, ale także główne radzyńskie ulice. - Budynki stojące przy tych ulicach traktowane były jak obiekty zabytkowe klasy zerowej. Poza tym wszelkie prace ziemno-budowlane na tym terenie należało uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - tłumaczy Anna Wasak asystentka burmistrza. To zdaniem władz, uniemożliwiało rozwój miasta. Ale we wrześniu ubiegłego roku, po wielu latach starań, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał decyzję o określeniu granicy zabytku . To pozwala na podjęcie prac nad projektem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W urzędzie miasta już czeka 30 wniosków odnośnie zmian w różnych częściach miasta. - Chodzi o lokalizację mniejszych czy większych inwestycji, takich jak budowa domu, sklepu, magazynu, ciągu pieszego czy jezdnego - tłumaczy burmistrz Jerzy Rębek. Teraz władze miasta zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie z urbanistą w sprawie tych zmian. Spotkanie odbędzie się 2 lutego o godz. 10:00 w radzyńskim magistracie. Będzie możliwość przedstawienia wniosków do zmiany studium.