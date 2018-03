4-letni chłopiec trafił do szpitala po tym, jak w Łukowej (pow. biłgorajski) został potrącony przez samochód. Jego kierowca odjechał.

Do wypadku doszło w poniedziałek po południu.

4-latek jechał na hulajnodze. W pewnym momencie został potrącony przez daewoo, którego kierowca uciekł. Helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał dziecko do szpitala w Lublinie.

Policjanci ustalili tożsamość kierowcy i zatrzymali go. Okazało się, że za kierownicą siedział 19-latek. Na jego posesji stało uszkodzone auto. Młody mężczyzna przyznał się do winy i trafił do policyjnego aresztu.

Policjanci sprawdzają też pod czyją opieką było dziecko w momencie wypadku.