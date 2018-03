Do zdarzenia doszło na lokalnej drodze między Łukową a Osuchami (pow. biłgorajski). Policjanci z patrolu zauważyli toyotę, którego kierowca jechał całą szerokością jezdni. Zatrzymali go do kontroli.

Okazało się, że 51-latek miał w organizmie trzy promile alkoholu. W dodatku miesiąc temu sąd zakazał mu kierowania pojazdów. Grozi mu teraz 5 lat więzienia.