Jechał za szybko, rozbił się na ogrodzeniu. 19-latek z kolegą w szpitalu

19-latek jechał za szybko, wypadł z drogi i rozbił samochód na ogrodzeniu posesji. Razem z 20-latkiem trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 16:35 w Dereźni Solskiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-latek z gminy Biłgoraj, który kierował samopchodem osobowym marki Audi nie dostosował prędkości do warunków jazdy.

Mężczyzna nagle zjechał na pobocze, potem do rowu i uderzył w płot przy posesji uszkadzając murek, przęsła i słupek. Kierowca był trzeźwy.

Razem z 20-letnim pasażerem z gminy Biłgoraj zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.