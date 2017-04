Nowa filia WORD. Egzamin na prawo jazdy można już zdawać w Biłgoraju

Koniec z wyjazdami mieszkańców powiatu biłgorajskiego na egzamin prawa jazdy do Tarnobrzegu. Od piątku można zdawać na kat. A i B w Biłgoraju. W miniony piątek przeprowadzono pierwsze egzaminy teoretyczne i praktyczne

W 2015 roku w powiecie biłgorajskim do egzaminu na prawo jazdy podeszło 3000 osób. – 75 proc. z nich wybrała Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Wspólnie z władzami miasta staraliśmy się od kilku o otworzenie filii WORD Zamość w Biłgoraju – mówi Kazimierz Paterak, starosta biłgorajski.

Władze samorządowe miasta i powiatu biłgorajskiego już w 2010 roku wnioskowały o utworzenie filii WORD Zamość. – Wcześniej przepisy nie pozwalały na uruchomienie takiej placówki. W 2016 roku sprawa znalazła finał w formie adekwatnej uchwały Sejmiku Wojewódzkiego. – Siedzibę filii zlokalizowano w biłgorajskim Autodromie, przy ulicy Motorowej 2 – dodaje starosta.

W siedzibie zorganizowano salę do zdawania egzaminów teoretycznych z pięcioma stanowiskami i plac manewrowy. – W biłgorajskiej filii można zdawać na kategorie A, A1, A2, AM, B i B1 – wylicza Janusz Szatkowski, dyrektor WORD Zamość. – W Biłgoraju na stałe jest zatrudniony tylko jeden pracownik, koordynujący zapisy na egzaminy oraz działalność filii. Liczba samochodów i egzaminatorów jest dostosowywana do liczby osób zapisanych na egzamin.

Zapisy na egzaminy w Biłgoraju rozpoczęły się 3 kwietnia. – W piątek do egzaminu podeszło 9 osób do teorii i 5 do egzaminu praktycznego, który jest prowadzony po ulicach Biłgoraja – dodaje Janusz Szatkowski.

Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy: – Egzaminowani zdając w Tarnobrzegu wnosili pieniądze za opłaty do kasy województwa podkarpackiego. Teraz te środki trafią do kasy naszego regionu – dodaje starosta.

Nowo utworzony oddział terenowym w Biłgoraju zlokalizowanym jest przy ul. Motorowej 2. Zapisy prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. W województwie lubelskim działa cztery WORD: w Lublinie (z zamiejscowym ośrodkiem egzaminowania w Puławach), Chełmie, Białej Podlaskiej (z ośrodkiem zamiejscowym w Łukowie) oraz Zamościu (z nowym ośrodkiem w Biłgoraju).