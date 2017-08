Właścicielka biura podróży oszukiwała klientów. Co z odszkodowaniami? Wnioski u marszałka

Klienci Biura Usług Turystyczno-Pielgrzymkowych „VIA” w Biłgoraju w lipcu mieli wylecieć na wczasy na Fuerteventurze na Wyspach Kanaryjskich. Żaden z trzech turnusów nie doszedł jednak do skutku. Jak się okazało, Urszula W. podpisała sfałszowane umowy na sprzedaż imprez turystycznych oferowanych przez Neckermann Podróże. Neckermann nic o tym nie wiedział.

Z ustaleń prokuratury wynika, że kobieta mogła oszukać ok. 180 osób. Straciły one co najmniej 317 tys. zł. Biłgorajskie biuro podróży od 2013 roku było wpisane do prowadzonej przez Urząd Marszałkowski ewidencji organizatorów turystyki. Poszkodowani klienci, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze, zgłaszają się więc do marszałka.

– Wpłynęły do nas 64 wnioski o wypłatę odszkodowań w ramach gwarancji ubezpieczeniowej. Niektóre z nich dotyczą kilku osób – przyznaje Beata Górka, rzecznik prasowy marszałka województwa.

Taka gwarancja w przypadku biura z Biłgoraja opiewa na 120 tys. zł. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy w obecnej sytuacji może ona zostać uruchomiona. Według urzędników jest to możliwe w razie ogłoszenia przez biuro niewypłacalności. Do tego jednak nie doszło.

– W tej chwili nie mamy pewności w tej kwestii. Konsultujemy się z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz samorządem województwa mazowieckiego, bo to na jego terenie siedzibę ma firma Neckermann – tłumaczy Górka.

– Moim zdaniem mamy tu do czynienia z niewypłacalnością i ta gwarancja powinna zostać uruchomiona – mówi Zenon Małysz, powiatowy rzecznik konsumentów w Biłgoraju. – Jeśli nie obejmie ona całej kwoty na jaką opiewają straty, można zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a następnie do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, na który składają się wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność dotyczącą ruchu turystycznego. W mojej ocenie roszczenia klientów powinny zostać spełnione.

Jak odzyskać pieniądze

– Osoby, które chcą odzyskać swoje pieniądze, powinny zgłaszać się w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiając kopie umowy i dowodu wpłaty oraz oświadczenie o tym, że zakupiona przez nich impreza nie doszła do skutku – radzi Zenon Małysz, powiatowy rzecznik konsumentów w Biłgoraju. – Urzędnicy powinni niezwłocznie przekazać takie zgłoszenie podmiotowi, który dokonywał ubezpieczenia.