Biznes Lubelskie. Przyjdzie Robert Korzeniowski

„Biznes Lubelskie” to okazja do spotkania innych przedstawicieli z firm i samorządowców z powiatu lubelskiego oraz nawiązania z nimi relacji biznesowych. Spotkanie rozpocznie się 14 czerwca w Hotelu Hampton by Hilton Lublin (al. Kompozytorów Polskich 1) o godz. 15.00.

W programie „Biznes Lubelskie – współpraca na rzecz wzmocnienia eksportu i obsługi inwestorów”, „Negocjacje, mediacje i arbitraż w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami”, „Rewolucja w przepisach w 2018 roku. Co przyniosą zmiany w JPK, CIT, VAT i RODO”, „Konsultacje społeczne dotyczące weryfikacji potrzeb i oczekiwań w zakresie wspierania przedsiębiorczości”. Czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski opowie natomiast o roli motywacji w biznesie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja na spotkanie odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: http://invest.lubelskie.pl/pl/cykl-spotkan-biznes-lubelskie