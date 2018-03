Kolejowe inwestycje przy granicy. PKP Cargo liczy na Nowy Jedwabny Szlak

PKP Cargo inwestuje w Małaszewiczach. Ma to związek z Nowym Jedwabnym Szlakiem.

W Centrum Logistycznym w Małaszewiczach (gm. Terespol) znajdują się cztery terminale uniwersalne i jeden kontenerowy, należące do PKP Cargo. Oprócz tego na obszarze Małaszewicz działa 13 prywatnych terminali przeładunkowych. Wszystkie połączone są pętlą linii szerokotorowej.

W związku z planowanym wzrostem przewozów transgranicznych m.in. w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku planowana jest modernizacja terminala kontenerowego. – Chodzi o wymianę i uzupełnienie sprzętu przeładunkowego oraz wydłużenie jednego z frontów przeładunkowych do długości całopociągowej – 600 metrów, co ma zwiększyć zdolności przeładunkowe terminalu – mówi Ryszard Jacek Wnukowski, rzecznik prasowy PKP Cargo.

Centrum Logistyczne ogłosiło już przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy terminala intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia. Do projektu dołoży Unia Europejska.

Inwestycje będą też prowadzone w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze, obsługującym m.in. przejście graniczne Brześć–Terespol. Zarządcą tej infrastruktury jest spółka Cargotor (z grupy PKP Cargo).

– Rejon jest kluczowym miejscem na logistycznej mapie Europy, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy niezwykle dynamicznie rozwija się projekt Nowego Jedwabnego Szlaku – podkreśla Wnukowski. – Wykonawca studium wykonalności przeanalizuje możliwość przebudowy i modernizacji układów szerokotorowych i wydłużenia torów zdawczo – odbiorczych do długości ok. 1050 metrów – dodaje rzecznik. Na to zadanie spółka również otrzymała unijne dofinansowanie. Te inwestycje mające zwiększyć przepustowość terminali będą kosztować ponad 20 mln zł.