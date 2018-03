Sklepowe rewolucje w Lublinie. Szansę na przemianę dostaną trzy miejsca

Nie będzie co prawda telewizyjnych kamer i Magdy Gessler zaglądającej za lodówki, ale nagroda i tak może być ciekawa dla sklepikarzy i restauratorów. Projektowanie, malowanie i urządzanie wnętrz to tylko jedna część nagrody. Drugą, równie praktyczną, będą fachowe warsztaty uczące tego jak wyróżnić się na rynku i być krok przed konkurencją.

Żeby dać sobie szansę na wygranie takiej nagrody, trzeba zrobić jedno zdjęcie wnętrza, jedno zdjęcie frontu i wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej miasta. W formularzu trzeba opisać swoją działalność oraz oczekiwania i plany na przyszłość. Potem należy wszystko to wysłać mailem na wskazany adres i zdążyć z tym do 16 marca, do godz. 10. W razie wątpliwości można dzwonić z pytaniami do Urzędu Miasta pod nr 81 466 25 07.

– W konkursie będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową lub usługową na obszarze Śródmieścia – postanowił prezydent miasta w regulaminie konkursu „Kreatywne przemiany”.

Szczególnie zaproszeni są ci, którzy działają w rejonie ul. Lubartowskiej, chociaż ci z innych ulic też mają szanse.

Nie ma żadnego znaczenia to, czy lokal jest własnością prywatną, czy też pomieszczenia są wynajmowane od miasta. Ważne ma być to, czy przedsiębiorca przekona komisję, że to właśnie jemu warto pomóc. W komisji zasiadają trzy osoby, a każda z nich może przyznać punkty tylko czterem pracom konkursowym: jednej 10 punktów, drugiej 7, trzeciej 5, a czwartej 3, nie mniej i nie więcej.

Do drugiego etapu, którym jest rozmowa z komisją, zaproszeni mają być autorzy pięciu prac z najwyższą liczbą punktów. Podczas takiej rozmowy każdy z członków komisji będzie mógł przyznać jednemu przedsiębiorcy 7 punktów, drugiemu 5, a trzeciemu 3.

W taki sposób powstać ma lista zwycięzców, których może być najwyżej trzech. Nagroda obejmuje m.in. projektowanie wnętrza, wyszukanie i zakup niezbędnych elementów, urządzanie lokalu, malowanie, kładzenie tapet i artystyczną dekorację ścian, aranżację witryny, jak również projektowanie oraz montaż nowych szyldów reklamowych.

Przedsiębiorca musi z własnej kieszeni wyłożyć 2 tys. złotych, osobiście we wszystkim uczestniczyć i udostępnić lokal bez zbędnych gratów, które uniemożliwiałyby jego urządzanie.

Wyniki konkursu będą jawne, powinny być znane jeszcze w marcu.

