Wywodząca się z Lublina „Stokrotka” to dziś blisko 440 sklepów w całej Polsce. Większość z nich działa na Lubelszczyźnie i na tzw. ścianie wschodniej. Ciągle powstają nowe markety, supermarkety i sklepy pod znakiem Stokrotka Express. W minionym roku przybyło ich blisko 80. W tym roku pojawić ma się 100 kolejnych.

- Każdy kolejny sklep to kolejne miejsca pracy zarówno w samej placówce, jak i w naszej centrali zatrudniającej już ponad 500 osób oraz potrzeba dostarczenia coraz to większej ilości towaru – opowiada Dariusz Kalinowski, prezes zarządu firmy Stokrotka Sp. z o.o. – Stąd potrzeba stworzenia Centrum Dystrybucyjnego w Lublinie. Każdego dnia pakowanych będzie w nim około 100 ciężarówek, które będą zaopatrywały 200 naszych sklepów w samym Lublinie, ale także w województwie lubelskim i całej Polsce wschodniej.

Na 11 tys. mkw. zgromadzony jest towar, który w obrocie miesięcznym warty jest ponad 100 mln. zł. W magazynie zatrudnionych jest ponad 200 osób. To dane na dzisiaj, bo ponieważ sieć planuje dalszy systematyczny rozwój już teraz mówi się o kolejnych miejscach pracy.

- Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się sieci handlowych. Pracujemy przy tym bez kompleksów dotyczącym naszego pochodzenia. Wręcz przeciwnie. Pozwala nam to być bardzo konkurencyjnym i atrakcyjnym – uważa Kalinowski. – To, że zdecydowaliśmy się na stworzenie Centrum Dystrybucyjnego właśnie w Lublinie jest największym dowodem na to, jak ważny jest dla nas ten region oraz współpraca z lokalnymi dostawcami. Gdyby nie ich wsparcie nie udałoby się nam stworzyć tak prężnie działającej ogólnopolskiej sieci. Dlatego wspieramy ich teraz dbając o to, by nasi klienci mogli kupować w Stokrotkach towar produkowany przez firmy działające lokalnie.