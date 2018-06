Sukces Pisany Szminką. Są pieniądze dla przedsiębiorczyń

Tym razem akcja prowadzona będzie w ramach inicjatywy „WORTH Partnership Project”, które chce stworzyć strefy harmonijnego współdziałanie firm i ekspertów z różnych branż funkcjonujących na co dzień w różnych krajach członkowskich UE. Celem nadrzędnym jest wykreowanie innowacyjnych i wyjątkowych produktów w sektorach odzieżowym, wnętrzarskim oraz biżuterii i akcesoriów.

Na wsparcie liczyć mogą zarówno start-upy, jak i małe i średnie firmy z sektora kreatywnego, których działanie opiera się na wykorzystaniu wzornictwa, designu i nowoczesnych technologii.

Do 2021 roku ma zostać wspartych 150 projektów z Unii Europejskiej. Wsparcie może być finansowe – 10 tysięcy euro, ale może także obejmować udział w targach, warsztatach, wystawach, działaniach networkingowych i programach mentoringowych.

Zgłoszenia do programu można nadsyłać do 24 października. Aplikować mogą zarówno te projekty, które już mają partnera z innego kraju, jak i te, które dopiero chcą nawiązać taką współpracę. W przypadku braku partnera, WORTH pomaga go znaleźć.

– Bardzo cieszę się, że możemy razem z Worth Project realizować nasza misję umożliwiając kobietom rozwój w krajach UE. Sama inicjatywa to w wspaniała okazja dla młodych firm i start-upów, nie tylko na pozyskanie dodatkowego finansowania, ale przede wszystkim na zdobycie cennego doświadczenia i kontaktów. Współpraca międzynarodowa, z ekspertami z różnych branż oraz networking na poziomie europejskim otwiera przed firmą nowe możliwości i perspektywy – mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.