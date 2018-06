Zakaz handlu w niedziele. Galerie handlowe straciły czy zyskały?

Retail Institute badał tzw. odwiedzalność 120 centrów handlowych w całej Polsce od 1 stycznia do 20 maja tego roku. Okazało się, że w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku liczba klientów spadła o blisko 3 procent. Jeszcze większe straty dotyczą niedziel z zakazem handlu. Od początku roku centra handlowe straciły blisko 6 milionów niedzielnych klientów (to mniej aż o 30,25 proc.). Około 2,5 mln z nich odwiedziło jednak galerie handlowe między poniedziałkiem a sobotą, co pozwoliło handlowcom zmniejszyć straty.

– Co interesujące, po wejściu w życie zakazu handlu w niedziele, centra odnotowują nieznaczny, bo sięgający 0,67 proc. wzrost odwiedzalności w niedziele handlowe. Oznacza to, że klienci nadal chętnie robią zakupy w dni świąteczne, jeżeli tylko mogą – czytamy w komunikacie Retail Institute.