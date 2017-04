Złota Setka 2016. Zgłoś firmę do Rankingu Największych Firm Lubelszczyzny

Jak co roku w zestawieniu zaprezentujemy wyniki poszczególnych spółek – od zysków po wielkość eksportu, nakłady inwestycyjne i dynamikę zatrudnienia. Podstawowym i najważniejszym kryterium pozostaną jednak przychody z działalności gospodarczej w 2016 roku. To one zdecydują o miejscu firmy na liście największych przedsiębiorstw w regionie.

W poprzedniej edycji, podobnie jak dwa lata temu, na pierwszym miejscu rankingu znalazła się PGE Dystrybucja. Za nią uplasowała się Grupa Azoty Zakłady Azotowe w Puławach, a na trzecim spółka Emperia Holding. Przychody wszystkich stu firm, które znalazły się w zestawieniu wyniosły ok. 29 mld zł.

– Serdecznie zapraszam przedsiębiorców do udziału w naszym rankingu, gdyż Złota Setka powstaje nie tylko w oparciu o ogólnie dostępne dane, ale przede wszystkim dzięki ankietom wypełnianym przez firmy. Również w tym roku liczymy na współpracę i pomoc ze strony przedsiębiorców – mówi Krzysztof Wiejak, redaktor naczelny Dziennika Wschodniego.

Ranking Złotej Setki będziemy przygotowywać w oparciu o wypełnione ankiety przesłane przez przedsiębiorców. POBIERZ ANKIETĘ - PDF.