100 000 widzów w kinie. To rekord

Na seanse do odmienionej „Zorzy” przychodzi kilkakrotnie więcej widzów niż przed jej modernizacją

Przejęcie kina przez miasto i jego gruntowna modernizacja miało w Chełmie oponentów. – Nasz cel był jeden – wspomina Agata Fisz, prezydent Chełma. – Chodziło o stworzenie dla mieszkańców filmowego centrum z premierowymi pokazami, nowoczesną technologią i wysokim standardem. Stawką było profesjonalne kino.

W ramach modernizacji znacząco zmienił się wygląd „Zorzy”. W przebudowanym holu znalazły się nowe kasy, sanitariaty, winda dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce na przytulną kawiarenkę, którą chełmianie z marszu bardzo sobie upodobali. Kompleksowej przebudowie poddano również całą salę kinową, która wyposażona została w nowoczesny sprzęt projekcyjny. Poprawiono także frontową elewację budynku zachowując to, co w miejskim krajobrazie ją wyróżniało.

– Nowa jakość wyświetlania filmów, dobór repertuaru i częste seanse przyniosły oczekiwany skutek – mówi Małgorzata Paździor-Król, dyrektor Chełmskiego Domu Kultury. – Do „Zorzy” zaczęło przychodzić coraz więcej osób. Aby mieć jeszcze szerszą ofertę, w tym aby móc wyświetlać więcej premier, utworzyliśmy drugą salę kinową w ChDK. Wychodzi na to, że były to społecznie oczekiwane przedsięwzięcia. Dowodzi tego kilkakrotnie wyższa frekwencja niż przed zmianami.

Gospodarze „Zorzy” w ubiegłym roku doliczyli się 102,5 tys. widzów. Z matematycznego wyliczenia wynika i to przy uwzględnieniu dni, w których kino było nieczynne, że codziennie w kinowych fotelach zasiadało średnio po około 280 osób. – Oczywiście: są dni kiedy liczba widzów jest znacznie mniejsza, ale są też takie, kiedy sięga wielokrotności tej średniej – dodaje dyrektor ChDK. – Wszystko zależy od dnia tygodnia, ale przede wszystkim od atrakcyjności filmu.

Ubiegły rok „Zorza” zamknęła 1902 projekcjami filmowymi. – Wyniki obu naszych kin nas cieszą, ale mamy też apetyt na więcej – mówi Paździor-Król. – Dlatego myślimy o utworzeniu kolejnej sali projekcyjnej, aby oferować mieszkańcom Chełma jeszcze więcej tytułów i premier.