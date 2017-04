100 tys. osób odwiedziło już Chełmski Park Wodny

Statystycznie codziennie ze stref basenowych, sauny, kręgielni i squasha korzysta około 800 osób. To uśrednione dane, bowiem liczba użytkowników waha się od 400 do nawet 1600 osób dziennie.

– Aquapark do tej pory działa niemal bezawaryjnie – mówi Zbigniew Mazurek, dyrektor miejskiej spółki Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie. – To świadczy o profesjonalnym przeprowadzeniu inwestycji i dbałości o każdy szczegół. Mieliśmy niestety już do czynienia z przypadkami wandalizmu, ale zdarzało się to sporadycznie. Cały czas przyjmujemy też od naszych klientów uwagi i sugestie co do funkcjonowania parku. Wiele z nich zostało już wdrożonych, kolejne są na etapie przygotowań.

Dyrektor Mazurek obiecuje kolejne atrakcje. Od 10 kwietnia proponuje „Leniwe Poniedziałki”. W ramach tej akcji każdy zakupiony w poniedziałek bilet będzie miał zwiększoną liczbę minut. Na przykład dokonując zakupu biletu 60+10 min otrzymamy do wykorzystania 100 min, za zakup biletu 100 min otrzymamy 200 minut.

Również w kwietniu gospodarze aquaparku planują 1 Chełmski Maraton Aqua-aerobiku. Wkrótce poinformują o szczegółach. Ponadto niedługo przed budynkiem ChPW powstanie zewnętrzny ogródek restauracyjny oraz pojawią się tam dodatkowe stojaki na rowery.